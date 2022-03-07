السفير الإيطالي: الجزائر ستبقى المورد الرئيسي للغاز لإيطاليا

قال سفير ايطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، إن الجزائر ستبقى المورد الأساسي لإيطاليا بالغاز وهذا بغض النظر عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح السفير في تصريح هامشي، امس، بمناسبة تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الإيطالية بالمجلس الشعبي الوطني، تعقيبا على الأحداث الاخيرة التي تشهدها أوروبا والحديث عن إمكانية إمداد الجزائر ايطاليا بكميات اضافية من الغاز بالقول: “الجزائر ستبقى المورد الرئيسي والاستراتيجي لبلده، مؤكدا أن الجزائر شريك مهم لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وستحافظ على هذه المكانة مهما كانت الظروف”.