السفير الجزائري الجديد في سوريا يسلّم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

سلّم سفير الجزائر الجديد لدى سوريا عبد القادر قاسمي الحسني يوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

ووافقت الحكومة السورية منتصف جويلية الماضي، على تعيين الحسني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سوريا. وفق ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية.

وسبق لعبد القادر قاسمي الحسني أن عمل سفيرا للجزائر لدى الكويت، وقنصلا جزائريا عاما في جدة السعودية.