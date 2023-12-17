السفير الجزائري بمصر يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

قام اليوم الأحد 17 ديسمبر، السفير فوق العادة للجزائر في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد العزيز بن علي الشريف، بتقديم أوراق اعتماده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقد وافقت الحكومة المصرية على تعيين السفير عبد العزيز بن علي الشريف شهر جويلية الماضي.

وقد شغل السفير الجزائري الجديد في مصر، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، عديد المناصب الديبلوماسية. فاشتغل في وزراة الخارجية، ثم في سفارة الجزائر في موسكو ضمن التمثيلية الديبلوماسية ثم سفيرا للجزائر في الأرجنتين.