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السفير الجزائري بمصر يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

الشروق أونلاين
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السفير الجزائري بمصر يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي
صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.
السفير الجزائري بمصر يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي
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