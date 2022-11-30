السفير الروسي: زيارة الرئيس تبون المنتظرة إلى موسكو “حدث مهمّ جدّا”

اعتبر سفير روسيا لدى الجزائر فاليريان شوفاييف أن الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو ” حدث مهم جدا للعلاقات بين البلدين”.

وأعرب شوفاييف في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية يوم الأربعاء، عن أمله في “أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير التعاون بين الجزائر وروسيا”.

كما أوضح السفير أن “هناك اتفاقا وتفاهم مبدئيا بين الجانبين، على أن تتمّ زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا، قبل نهاية العام الحالي”.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أشار بالفعل في وقت سابق، إلى تحضير البلدين لزيارة الرئيس تبون إلى موسكو، قبل نهاية السنة الجارية.

شوفاييف: الجزائر وروسيا تلتزمان بنهج متشابه في قطاع الطاقة

أكد سفير روسيا لدى الجزائر إن موسكو والجزائر تنتهجان رؤى متطابقة في قطاع الطاقة. مستشهدا بتعاون البلدين في في منظمة أوبك+، ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

وذكر شوفاييف في مقابلته مع وكالة “سبوتنيك”، أن الجزائر وروسيا “تلتزمان بنهج متشابه بشكل عام في قطاعي النفط والغاز”.

وأوضح السفير يقول:”في إطار التفاعل في منظمة أوبك +، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، يتم تبادل للآراء بشكل منتظم على مختلف المستويات، بما في ذلك في إطار الأحداث الدولية”.

كما أشار السفير الروسي إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإنتاج، عبر شركة غازبروم الروسية التي تمتلك فرعا في الجزائر.

وقال شوفاييف في هذا الصدد:”لقد قررت (غازبروم) الانتقال من مرحلة التنقيب الجيولوجي إلى مرحلة الإنتاج. ويجري الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لتكميل الجوانب القانونية للمشروع”.