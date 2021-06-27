السفير السعودي يعلن انتهاء مهمته في الجزائر
قام سفير المملكة العربية السعودية، الأحد، بزيارة إلى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وهذا على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.
وحسب بيان لمجلس الأمة فقد استقبل ڨوجيل، بمقر المجلس، عبد العزيز بن ابراهيم حمد العميريني، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه.
كما “أعرب سعادة السفير السعودي عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة ببلادنا، مبرزاً حرص السعودية على مزيد تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين” يضيف البيان.
قام سعادة #السفير_العميريني اليوم بزيارة معالي الأستاذ/ صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة #الجزائري وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في الجزائر، حيث أشاد معاليه بالدور الذي قام به السفير في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. pic.twitter.com/AC5cEalvOF
— السفارة🇸🇦 في الجزائر (@dzembksa) June 27, 2021