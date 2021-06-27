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الجزائر

السفير السعودي يعلن انتهاء مهمته في الجزائر

الشروق أونلاين
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السفير السعودي يعلن انتهاء مهمته في الجزائر

قام سفير المملكة العربية السعودية، الأحد، بزيارة إلى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وهذا على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة فقد استقبل  ڨوجيل، بمقر المجلس، عبد العزيز بن ابراهيم حمد العميريني، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه.

كما “أعرب سعادة السفير السعودي عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة ببلادنا، مبرزاً حرص السعودية على مزيد تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين” يضيف البيان.

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