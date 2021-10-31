السفير السعودي يهنئ الجزائريين بذكرى ثورة نوفمبر

توجه سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، بتهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير الوطنية.

هنأ سفير المملكة العربية السعودية الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية المصادفة للفاتح نوفمبر من كل سنة، قائلا في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر : “أهنئ الشعب الجزائري الشقيق بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الأول من نوڤمبر . هذه الثورة التي ساندتها بلادي قيادة وشعباً دعماً للشعب الجزائري العزيز وإيماناً بقضيته العادلة”، مضيفا ” رحم الله شهداء الجزائر “.