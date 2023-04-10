السفير السوري: فخور بالعمل في الجزائر الثابتة على مواقفها (فيديو)

قام السفير السوري لدى الجزائر نمير وهيب يوم الإثنين، بزيارة وداع لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، عقب انتهاء مهامه في الجزائر.

وحسب بيان للمجلس، فقد استعرض الطرفان واقع العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين. حيث أكد السفير:

فخره واعتزازه بالعمل كسفير لبلاده لدى الجزائر، الثابتة في مواقفها، والصامدة من أجل القضايا العربية والدفاع عنها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته، نوّه بوغالي “بالأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والسوري. مؤكدا عمله من أجل تعزيز التنسيق البرلماني بين البلدين”.