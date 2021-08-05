السفير الصحراوي بالجزائر: نظام المخزن يعرف حالة من التخبط بعد تغريدة بايدن

قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر، الخميس، إن نظام المخزن يعرف حالة من التخبط والعزلة بعد تغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تعني ضمنيا التراجع عن قرارات ترامب حول ملف الصحراء الغربية.

وأكد السفير الصحراوي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن هناك تحولا في الموقف الأمريكي تجاه القضية الصحراوية مشيرا إلى تغريدة الرئيس الأمريكي جو بادين التي ضمت خريطة الجمهورية الصحراوية مستقلة عن خريطة المملكة المغربية وهو ما يمثل حسبه إشارة قوية إلى تخلي الإدارة الجديدة عن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو التحول الذي أربك نظام المخزن، يضيف المحدث.

من جهة أخرى أوضح طالب عمر، أن القوات المغربية تواجه حرب استنزاف كبدتها خسائر مادية ومعنوية كبيرة جراء تواصل قصف الجيش الصحراوي الذي يتحرك بحرية خلافا للقوات المغربية التي تتخذ مواقع ثابتة تشكل اهدافا مباشرة للقصف كاشفا عن انهيار ومحاولات كثيرة للفرار من قبل جنود الاحتلال من ميدان القتال، مشيرا في هذا السياق الى هروب ضباط ليس من ميدان القتال فحسب بل من المملكة المغربية الى سبتة.

وفي حديثه عن قرار المحكمة الاوروبية المرتقب أكد ضيف القناة الأولى أنه يتوقع تأييدها لحق الشعب الصحراوي في ثرواته، مضيفا أن هذه المحكمة سبق وقضت بسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وبتمثيل جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي، وأن ما حدث مجرد تحايل مغربي في اتفاق باطل يحاول من خلاله المخزن ايهام الرأي العالم العالمي بتمثيله للشعب الصحراوي، مضيفا أن المحكمة الاوروبية لا يمكن أن تتناقض مع قراراتها السابقة، محملا مسؤولية عرقلة حل القضية الى فرنسا.

كما ندد ضيف الصباح بتواصل القمع وأعمال العنف والاعتقالات التعسفية والاغتصاب والتعذيب من قبل قوات الاحتلال المغربي في الاراضي المحتلة مشيرا الى امكانية تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية ، وحول تعيين مبعوث اضاف المتحدث ذاته ان التعيين ليس غاية في ذاته ما لم يساهم في ايجاد حل عاجل للقضية الصحراوية.