السفير الفرنسي: جميع الوسائل متاحة لإعادة إرساء العلاقات مع الجزائر

يرى أن البلدين يواجهان نفس التحديات ولهما الإرادة في بناء المستقبل

أعرب السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، عن قناعته بوجود “إمكانات كبيرة بالإمكان استغلالها للارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق أكثر ازدهارا”، مؤكدا أن “البلدين يواجهان نفس التحديات والصعوبات ويملكان نفس الإرادة لبناء مستقبلهما معا”.

وجاء هذا خلال استقباله من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الاثنين بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح ذات المصدر أن بوغالي تطرق خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس، إلى “العلاقات التي تجمع بين البلدين في بعدها المتصل بالتاريخ ومستويات التعاون المختلفة لاسيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي”، كما تطرق إلى “دور الجالية التي تشكل عاملا هاما في تعزيز هذه العلاقات”.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني “الوضعية الخطيرة التي يعيشها قطاع غزة حاليا” وأكد أنه “لا سلام من دون حل عادل للقضية الفلسطينية”.

كما جدد بالمناسبة “حرص الجزائر على تمكين الشعب الصحراوي من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق اللوائح الأممية ذات الصلة”، وذلك قبل أن يستعرض “المقاربة الشاملة التي تنتهجها الجزائر لحل النزاعات في منطقة الساحل”.

من جهته، أكد السفير أن “قانوني الاستثمار والعقار يهمان المتعاملين الاقتصاديين”، وأضاف أن “تخفيف الإجراءات الإدارية يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين”.

وفي الأخير، دعا روماتي إلى “استخدام جميع الوسائل المتاحة لإعادة إرساء علاقات التعاون بين البلدين”.