السفير الفرنسي في تيميمون لهذا السبب 

استقبل، السبت، والي ولاية تيميمون يوسف بشلاوي السفير الفرنسي بالجزائر الذي يقوم بجولة سياحية إلى بعض مناطق الولاية.

وأوضح بيان لمصالح الولاية أن اللقاء الذي جمع الوالي بالسفير الفرنسي تناول فرص الاستثمار المتعددة المتاحة التي يمكن للمستثمرين الفرنسيين ولوجها، لاسيما في مجالات السياحة والفلاحة والصناعة.

وأضاف البيان أن السفير الفرنسي أبدى إعجابه الكبير بالأماكن السياحية التي زارها بإقليم ولاية تيميمون، واعدا بزيارات أخرى لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من مواقع وأماكن سياحية.