السفير الفرنسي يغادر النيجر

نقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر أمنية أن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي غادر البلاد صباح الأربعاء باتجاه العاصمة التشادية نجامينا.

كما أعلنت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي إن “السفير وستة من معاونيه غادروا نيامي حوالي الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت المحلي)”، وهو ما أكده مصدر وزاري، موضحا أن الطائرة غادرت في اتجاه تشاد.

وتأتي مغادرة السفير الفرنسي في نيامي إلى تشاد بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الماضي عن قراره إعادة السفير في نيامي إلى باريس وسحب القوات الفرنسية من النيجر.

كما أعلن ماكرون أن القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام، مؤكدا وقف التعاون العسكري مع نيامي.