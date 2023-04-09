السفير الفلسطيني: الجزائر تقف سداّ منيعا أمام محاولات فرض التطبيع

عبّر سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة عن فخره بموقف الجزائر الشجاع تجاه فلسطين.

وفي حوار هاتفي خص به إذاعة الجزائر الدولية قائل السفير ” إن الرئيس الجزائري لم يترك الشعب الفلسطيني ويدعم صموده ويقف سدا منيعا أمام عملية التطبيع التي يحاول الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح السفير الفلسطيني إن الانتهاكات الدنيئة الإجرامية التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى فجر أمس وفي الأيام الماضية اثناء صلاة التراويح هي محاولات متكررة تهدف إلى ثني الفلسطينيين عن التواجد في القدس.

حيث لا يريد الكيان الصهيوني أن يرى القدس مليئة بأبناء الشعب الفلسطيني وبالوجوه العربية الإسلامية التي تريد أن تؤكد أن القدس بالفعل هي عربية وإسلامية. يضيف أبو عطية.

واستغرب فايز أبوعيطة غياب المجتمع الدولي الذي يبقى متفرجا ومكتوف الأيدي مضيفا أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن تضحياته من أجل القدس وسيبقى يدافع عنها ويواجه الاحتلال الإسرائيلي وسيرد في الزمان والمكان المناسبين للتصدي لمخطط الكيان الصهيوني الذي يريد أن يسيطر على المسجد الأقصى ويقسمه زمانيا ومكانيا.

وكشف سفير دولة فلسطين بالجزائر أن المعركة متواصلة في كل فلسطين وليس فقط في القدس وأن الاحتلال الإسرائيلي يستعمل كل أنواع السلاح للقضاء على الشعب الفلسطيني.

وأوضح ضيف الدولية أن القضية الفلسطينية كشفت القناع والوجه الحقيقي للمجتمع الدولي في تعاطيه وتعامله ومواقفه من القضايا التي تدور في العالم وأن الولايات الأمريكية هي الراعي الحصري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ودعا فايز أبوعيطة العرب والمسلمين إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ضد الاحتلال المجرم الذي لا يفرق في جرائمه بين الأطفال وبين المرأة والرجل وبين الكبير والصغير.