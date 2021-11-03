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الجزائر

السفير الفلسطيني يؤدي زيارة وداع للرئيس تبون

الشروق أونلاين
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السفير الفلسطيني يؤدي زيارة وداع للرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، سفير دولة فلسطين، أمين مقبول.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن سفير فلسطين أدى للرئيس تبون، زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

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