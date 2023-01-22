السفير الكندي: الجزائر أبدعت في تنظيم “شان” 2023

أشاد سفير كندا بِالجزائر مايكل كالن، السبت، بِنجاح بلادنا في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين لِكرة القدم.

وكتب السفير مايكل كالان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملعب جميل، ومنتخب جيّد، وجمهور رائع…أحسنتِ يا جزائر”.

وظهر سفير كندا مايكل كالان في المنصّة الشرفية لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، يُتابع مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ومنافسه الموزمبيقي، ومُرتديا قميص “محاربي الصّحراء”.