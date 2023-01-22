-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

السفير الكندي: الجزائر أبدعت في تنظيم “شان” 2023

الشروق الرياضي
  • 58
  • 0
السفير الكندي: الجزائر أبدعت في تنظيم “شان” 2023
ح.م
سفير كندا بِالجزائر مايكل كالن.

أشاد سفير كندا بِالجزائر مايكل كالن، السبت، بِنجاح بلادنا في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين لِكرة القدم.

وكتب السفير مايكل كالان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملعب جميل، ومنتخب جيّد، وجمهور رائع…أحسنتِ يا جزائر”.

وظهر سفير كندا مايكل كالان في المنصّة الشرفية لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، يُتابع مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ومنافسه الموزمبيقي، ومُرتديا قميص “محاربي الصّحراء”.

مقالات ذات صلة
أكرور يُحطّم رقما قياسيا بِعمر 48 سنة!

أكرور يُحطّم رقما قياسيا بِعمر 48 سنة!

بلعمري ينضم إلى الوداد المغربي

بلعمري ينضم إلى الوداد المغربي

دولي جزائري يُمدّد عقده مع العملاق البافاري

دولي جزائري يُمدّد عقده مع العملاق البافاري

بلماضي يتفقّد الملعب العالمي لِتيزي وزو

بلماضي يتفقّد الملعب العالمي لِتيزي وزو

ملعب الدويرة: تعليمات جديدة لوزير السكن

ملعب الدويرة: تعليمات جديدة لوزير السكن

إسبانيا: اعتقال داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي ببرشلونة

إسبانيا: اعتقال داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي ببرشلونة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد