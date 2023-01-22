السفير الكندي: الجزائر أبدعت في تنظيم “شان” 2023
أشاد سفير كندا بِالجزائر مايكل كالن، السبت، بِنجاح بلادنا في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين لِكرة القدم.
وكتب السفير مايكل كالان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملعب جميل، ومنتخب جيّد، وجمهور رائع…أحسنتِ يا جزائر”.
وظهر سفير كندا مايكل كالان في المنصّة الشرفية لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، يُتابع مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ومنافسه الموزمبيقي، ومُرتديا قميص “محاربي الصّحراء”.
Un beau stade, une belle équipe et un public merveilleux
Bravo #Algerie #chan2022 @LesVerts 🇩🇿⚽️
A superb stadium, a terrific team and thunderous fans.
Well done #Algeria pic.twitter.com/Cz15REXtho
— Michael Callan (@CanadaCallan) January 21, 2023