السفير الهندي: علاقاتنا مع الجزائر ممتازة

أكد سفير الهند بالجزائر غوراف أهلواليا، أن العلاقات بين البلدين “ممتازة”، وأعرب عن تقديره لمساهمة خريجي إطار التعاون الاقتصادي والتقني ” ITEC” في تعزيز العلاقة من خلال العمل كجسر تفاهم بين الجزائر والهند.

وقال السفير أهلوايا، خلال لقاء بين المديرين التنفيذيين الجزائريين والمهندسين والأطباء العاملين في مختلف الوزارات الذين استفادوا من دورات تدريبية في الهند في إطار التعاون الاقتصادي والتقني((ITEC، إن التطور الرقمي المستمر في بلاده أحدث “ثورة في المعاملات المالية في الهند”، بالإشارة إلى تركيز الرئيس تبون على إنشاء اقتصاد ريادي في الجزائر، حيث أعرب السفير عن أمله في أن يجد خريجو “ITEC” أطرا لتنفيذ رؤية الرئيس تبون في هذا المجال، وأضاف أن البناء على هذه المنافع العامة الرقمية كان أحد مجالات التركيز الرئيسية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.

واحتفلت السفارة الهندية بالجزائر بيوم التعاون التقني والاقتصادي الهندي”ITEC”، وهو برنامج ثنائي للمساعدة تم إنشاؤه في سبتمبر 1964، للتدريب وبناء القدرات، وفي إطار البرنامج، يتم تقديم دورات تدريبية للمهنيين الجزائريين في مراكز التميز المختلفة في الهند والتي تمكّنهم من اكتساب المهارات المهنية وتهيئهم لعالم يزداد عولمة، بحسب السفارة الهندية.

وتقدم الهند كل عام 40 منصبا في الدورات التدريبية في معاهد هندية مختلفة تغطي موضوعات متنوعة وهي مفتوحة للمسؤولين الجزائريين وموظفي القطاع العام والجامعات وغرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص.

ومنذ عام 2007، استفاد أكثر من 365 مرشح من الجزائر من تدريب ” ITEC”، وهذه السنة السفارة سجلت عددًا قياسيًا من الطلبات، بعض دورات ITEC الشائعة في الجزائر هي: الأساليب المتقدمة للتحقيق في الجريمة، المخدرات والمؤثرات العقلية، إدارة الموارد البشرية للتميز التنظيمي، المحاسبة الحكومية والإدارة المالية، مراجعة الحوكمة الإلكترونية، قضايا منظمة التجارة العالمية، شراكة التنمية، التعلم فيما التعاون بين بلدان الجنوب، تغير المناخ والتنمية المستدامة، تكنولوجيا إعادة التدوير، الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات وإدارة المخاطر.