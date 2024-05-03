السفير محمد بن عتو: الجزائر أول شريك تجاري لموريتانيا

أكد سفير الجزائر في موريتانيا، محمد بن عتو، على تطور العلاقات التجارية بين الجارين، وذلك خلال افتتاح الطبعة السادسة (6) لمعرض المنتجات الجزائرية في موريتانيا.

وقال السفير بن عتو، “إن العلاقات الإقتصادية الموريتانية الجزائرية عرفت قفزة كبيرة خلال السنة المنصرمة، إذ وصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى حوالي 400 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 153 بالمئة مقارنة بسنة 2022، لتصبح الجزائر أول شريك لموريتانيا”، وفق ما ذكرته وكالة أنباء موريتانيا.

وفي ظل الاجراءات القاعدية الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتطوير العلاقات التجارية مع دول الجوار وخصوصا موريتانيا ومن ثمّ السنغال وباقي مجموعة “إكواس”، قل السفير بن عتو “بعد أسابيع من تدشين المعبر البري وإعطاء إشارة بناء الطريق الرابط بين البلدين والمنطقة الحرة، نلتقى اليوم لاعطاء ديناميكية جديدة من خلال الطبعة السادسة من معرض المنتجات الجزائرية فى نواكشوط وانعقاد مجلس الاعمال المشترك الموريتاني الجزائري”.

للتذكير، تشارك في هذا المعرض 182 مؤسسة جزائرية وبمختلف المنتجات، كما يسدوم هذا المعرض مدة ستة أيام، يسعى من خلالها العارضون الجزائريون الى عقد شراكات مع التجار الموريتانيين.