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السفير محمد خليفي يشارك في زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى مقر برنامج الأغذية العالمي

الشروق أونلاين
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السفير محمد خليفي يشارك في زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى مقر برنامج الأغذية العالمي
سفارة الجزائر بروما
جانب من خطاب البابا ليو الرابع عشر

شارك سفير الجزائر لدى إيطاليا، محمد خليفي، يوم أمس الإثنين، في مراسم زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى مقر برنامج الأغذية العالمي بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الجوع.

وخلال المناسبة، ألقى البابا ليو الرابع عشر خطاباً رفيع المستوى أمام ممثلي الدول الأعضاء لدى برنامج الأغذية العالمي، دعا فيه المجتمع الدولي إلى تعزيز الالتزام السياسي وتعبئة الموارد والجهود اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية.

وأكد البابا أن الحق في الغذاء يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، مبرزاً في الوقت ذاته العلاقة الوثيقة بين النزاعات وانعدام الأمن الغذائي، وما تسببه الأزمات والصراعات من تفاقم لمعدلات الجوع في مختلف مناطق العالم.

وتندرج مشاركة السفير محمد خليفي في هذا الحدث ضمن التزام الجزائر بدعم المبادرات والجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ترسيخ مبادئ التضامن والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإنسانية العالمية.

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