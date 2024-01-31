السفينة الإيطالية “موبي دادا” تصل إلى الجزائر (صور)

تحضيرا لموسم الاصطياف

قامت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بكراء السفينة الإيطالية “موبي دادا”، تحضيرا لموسم الاصطياف المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان، إن السفينة وصلت إلى الجزائر يوم الأربعاء، على أن تشرع في رحلاتها بداية من الفاتح فيفري 2024.

وتهدف مؤسسة النقل البحري، بكرائها هذه السفينة، إلى “تعزيز أسطولها البحري، بغرض ضمان نقل أكبر قدر ممكن من المسافرين. لا سيما أفراد الجالية المقيمين في أوروبا”، يضيف البيان.

وتصل سعة “موبي دادا”، بطول 168 مترا وعرض 31 مترا، إلى 2000 مسافر و480 مركبة. وهي تحتوي على مطعم ومقهى ومساحات للعب الأطفال.

وتتوقع مؤسسة النقل البحري ارتفاع عدد المسافرين على متن رحلاتها بنحو 63.900 راكبا في صيف 2024.