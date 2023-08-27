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السفينة الروسية “الغراب” ترسو بميناء الجزائر (صور)

الشروق أونلاين
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السفينة الروسية “الغراب” ترسو بميناء الجزائر (صور)
سفينة "الغراب" "MERKURIY 734"

رسّت السفينة الروسية “الغراب” “MERKURIY 734″، الأحد، بميناء الجزائر، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان أن توقف سفينة “الغراب” “MERKURIY 734” من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر، سيدوم إلى غاية يوم 29 أوت الجاري.

وذلك “في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي”. حيث “قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى”.

وسيشهد هذا التوقف تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة، حسب البيان نفسه.

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