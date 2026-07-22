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الجزائر
تتبع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

السفينة المصرية “عايدة 4” ترسو بميناء الجزائر لمدة 5 أيام

الشروق أونلاين
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السفينة المصرية “عايدة 4” ترسو بميناء الجزائر لمدة 5 أيام
ح.م
السفينة المدرسة "عايدة 4"

رست بميناء الجزائر صباح الأربعاء، السفينة المدرسة “عايدة 4” التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية. في إطار حملتها التدريبية السنوية.

وكان في استقبال السفينة المصرية، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. إلى جانب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسفير مصر لدى الجزائر.

وعقب مراسم الاستقبال، قام الوفد المشارك بزيارة مختلف هياكل السفينة المدرسة. حيث أبرز رئيس الأكاديمية أهمية هذه الزيارة في ترسيخ علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وسيمتد رسوّ السفينة إلى غاية 26 جويلية الجاري، حيث سيستفيد طلبة الأكاديمية من برنامج ثري، يتضمن لقاءات وزيارات ميدانية وأنشطة ثقافية. بما يعزز التعاون بين البلدين في مجال التكوين والتبادل العلمي.

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