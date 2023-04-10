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الجزائر

السكك الحديدية: إضافة رحلات استثنائية عبر هذا الخط

الشروق أونلاين
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السكك الحديدية: إضافة رحلات استثنائية عبر هذا الخط
ح.م

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إضافة رحلة للقطار بين الجزائر ووهران بصفة استثنائية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية، أكدت الشركة إضافة رحلة للقطار على خط وهران- الجزائر- وهران في الإتجاهين.

وأوضحت الجهة ذاتها أن ذلك يأتي استثناء خلال الفترة من الأربعاء 12 أفريل، إلى الجمعة 21 أفريل 2023.

للإشارة سيكون انطلاق أول رحلة يوم الأربعاء 12 أفريل 2023، حسب البرنامج التالي :

  • الإنطلاق من محطة آغا بالجزائر على الساعة 00 :14
  • الوصول إلى مدينة وهران على الساعة 37 : 18
  • الإنطلاق من محطة وهران على الساعة 15 :14
  • الوصول إلى محطة آغا بالجزائر على الساعة 52 : 18
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