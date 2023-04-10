السكك الحديدية: إضافة رحلات استثنائية عبر هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إضافة رحلة للقطار بين الجزائر ووهران بصفة استثنائية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية، أكدت الشركة إضافة رحلة للقطار على خط وهران- الجزائر- وهران في الإتجاهين.

وأوضحت الجهة ذاتها أن ذلك يأتي استثناء خلال الفترة من الأربعاء 12 أفريل، إلى الجمعة 21 أفريل 2023.

للإشارة سيكون انطلاق أول رحلة يوم الأربعاء 12 أفريل 2023، حسب البرنامج التالي :