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السكك الحديدية: استئناف حركة سير القطارات بضاحية الجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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السكك الحديدية: استئناف حركة سير القطارات بضاحية الجزائر العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك، الخميس، استئناف حركة سير القطارات بضاحية الجزائر العاصمة بشكل عادي حسب البرنامج اليومي بعد عطل تقني تسبب في توقف حركة سير القطارات.

السكك الحديدية: توقف حركة قطارات بضاحية العاصمة لهذا السبب!

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك، اليوم الخميس، عن توقف حركة قطارات ضاحية العاصمة بسبب حادث تقني.

وأكد بيان للشركة انه تبعا لحادث تقني على مستوى محطة الحراش (الجزائر العاصمة)، فإن حركة قطارات ضاحية العاصمة (من وإلى العفرون، الثنية وزرالدة) متوقفة حاليا”.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تسخير كل الإمكانيات من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أجل لا يتعدى ساعة من الزمن أي في حدود الساعة السادسة والنصف مساء – 18:30.

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