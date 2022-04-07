السكك الحديدية: استئناف رحلات القطار على خط وهران- بشار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، استئناف رحلات القطارات على خط وهران – بشار، وذلك ابتداء من ظهيرة اليوم الخميس 07 أفريل 2022.

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأربعاء، عن توقف حركة سير القطارات على خط وهران– بشار، ذهابا وإيابا.

وأرجع بيان للشركة سبب التوقف إلى هبوب عواصف رملية قوية على المنطقة الغربية للجزائر، وهو ما تسبب في تراكم الرمال على طول خط السكة الحديدية وهران – بشار لا سيما ما بين رجم دموش والنعامة ومشرية.

وأوضح المصدر أن التوقف سيكون بداية من مساء اليوم الأربعاء إلى إشعار جديد.