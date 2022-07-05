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الجزائر

السكك الحديدية: برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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السكك الحديدية: برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الثلاثاء، عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.

وجاء في بيان للشركة “تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، انه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية”.

وسيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من 06 جويلية 2022.

وللإطلاع على البرنامج  الكامل للرحلات الضغط على الروابط التالية:

الجزائر العاصمة – الثنية:

https://www.sntf.dz/documents/EstNEW.jpg

الجزائر العاصمة – العفرون:

https://www.sntf.dz/documents/OuestNEW.jpg

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:

https://www.sntf.dz/documents/TiziNEW.jpg

آغا – زرالدة:

https://www.sntf.dz/documents/ZeraldaNEW.jpg

آغا – مطار هواري بومدين:

https://www.sntf.dz/documents/AéroportNEW.jpg

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