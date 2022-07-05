السكك الحديدية: برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الثلاثاء، عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.
وجاء في بيان للشركة “تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، انه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية”.
وسيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من 06 جويلية 2022.
وللإطلاع على البرنامج الكامل للرحلات الضغط على الروابط التالية:
الجزائر العاصمة – الثنية:
https://www.sntf.dz/documents/EstNEW.jpg
الجزائر العاصمة – العفرون:
https://www.sntf.dz/documents/OuestNEW.jpg
الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:
https://www.sntf.dz/documents/TiziNEW.jpg
آغا – زرالدة:
https://www.sntf.dz/documents/ZeraldaNEW.jpg
آغا – مطار هواري بومدين:
https://www.sntf.dz/documents/AéroportNEW.jpg