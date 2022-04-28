السكك الحديدية: برنامج خاص بضاحية الجزائر أول أيام العيد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج خاص بضاحية الجزائر، وذلك لتسهيل تنقل المسافرين خلال اليوم الأول من العيد.

وجاء في بيان للشركة، اليوم الخميس أن القطارات الجهوية ستبقى خلال أول أيام العيد في نفس توقيتها المعتاد خلال شهر رمضان .

فيما سيتم تطبيق برنامج الرحلات اليومي العادي ابتداء من اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك.

السكك الحديدية: برنامج خاص بالرحلات الطويلة أيام العيد

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجاً خاصاً لرحلات قطارات الخطوط الطويلة، من أجل ضمان الخدمة قبل وأثناء أيام العيد وتسهيل حركة المسافرين.

وجاء في بيان للشركة أعلنت عنه اليوم الأربعاء أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة محاور:

1-بداية من يوم غد الخميس 28 أفريل إلى غاية ليلة العيد.

2-أول أيام العيد

3-بداية من ثاني أيام العيد.

كما يمكن الاطلاع على برنامج رحلات الخطوط الطويلة، بداية من يوم غد الخميس 28 أفريل، على الرابط الذي وضعته الشركة في خدمة الزبائن.