-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

السكك الحديدية: برنامج خاص بضاحية الجزائر أول أيام العيد

الشروق أونلاين
  • 712
  • 0
السكك الحديدية: برنامج خاص بضاحية الجزائر أول أيام العيد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج خاص بضاحية الجزائر، وذلك لتسهيل تنقل المسافرين خلال اليوم الأول من العيد.

وجاء في بيان للشركة، اليوم الخميس أن القطارات الجهوية ستبقى خلال أول أيام العيد في نفس توقيتها المعتاد خلال شهر رمضان .

فيما سيتم تطبيق برنامج الرحلات اليومي العادي ابتداء من اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك.

السكك الحديدية: برنامج خاص بالرحلات الطويلة أيام العيد  

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجاً خاصاً لرحلات قطارات الخطوط الطويلة، من أجل ضمان الخدمة قبل وأثناء أيام العيد وتسهيل حركة المسافرين.

وجاء في بيان للشركة أعلنت عنه اليوم الأربعاء أن البرنامج ينقسم إلى ثلاثة محاور:

1-بداية من يوم غد الخميس 28 أفريل إلى غاية ليلة العيد.

2-أول أيام العيد

3-بداية من ثاني أيام العيد.

كما يمكن الاطلاع على برنامج رحلات الخطوط الطويلة، بداية من يوم غد الخميس 28 أفريل، على الرابط الذي وضعته الشركة في خدمة الزبائن.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

عطاء الباحثين الجامعيين سيتواصل عبر نظام التعاقد أو المشاركة

عطاء الباحثين الجامعيين سيتواصل عبر نظام التعاقد أو المشاركة

وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

تأجيل محاكمة لوح وبن هاشم وكونيناف إلى 4 ماي

تأجيل محاكمة لوح وبن هاشم وكونيناف إلى 4 ماي

بالصور.. الوزير الأول يشرف على تكريم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

بالصور.. الوزير الأول يشرف على تكريم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

زيادة بـ25% في لوازم حلويات العيد

زيادة بـ25% في لوازم حلويات العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد