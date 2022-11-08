السكك الحديدية: تجديد السكة وكهربة الخطوط للعاصمة وضواحيها

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الثلاثاء، عن تواصل أشغال برنامج تهيئة وتجديد خطوط السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها (Projet PAFRA)، بداية من يوم الجمعة المقبل، على أن تمتد العملية لمدة 4 أشهر خلال المرة الأولى.

وأوضح بيان للشركة انه “خلال فترة الأشغال كل قطارات الخطوط الطويلة والجهوية (ما بين المدن) تنطلق وتتوقف في محطة آغا، قطارات الضاحية الجزائر – العفرون – الجزائر -الجزائر – الثنية – الجزائر تبقى تنطلق وتتوقف في محطة الجزائر”.

ويهدف المشروع حسب الشركة إلى تجديد السكة الحديدية (قضبان – براغي – حجر الرص – بحص) وكهربة خط السكة الحديدية، تجديد نظام الإشارة، تجديد نظام الاتصالات

وأشار المصدر، إلى أن مقطع الأشغال سيكون من محطة الجزائر نحو محطة آغا ومسافة المسار 1.3 كلم، على يكون انطلاق الأشغال في 11 نوفمبر المقبل ومدة الأشغال في المرحة الأولى 4 أشهر.

-ما هي عملية تجديد السكة وكهربة الخطوط ؟

هي عملية تغيير حجر الرص والحصى والعوارض الحديدية منتهية الصلاحية، وتعويضها بسكة حديدية جديدة، مع تزويدها بنظام كهربائي يسمح بسير القطارات الكهربائية عليها.

1-نزع السكة الحديدية القديمة (منتهية الصلاحية).

2-رص وتسوية أرضية المسار

3-وضع أحجار الرص على خط المسار

4-وضع العوارض الحديدية التي تشكل السكة

5-تلحيم العوارض على خط المسار

6-رفع الأعمدة وربطها بالكوابل المكهربة على طول مسار السكة لسير القطارات الكهربائية.

-ما هي عملية تجديد نظام الإشارة ؟

هي عملية تجهيز خط السكة الحديدية بنظام إشارات ضوئية متطور، حيث يتم تغييره من نظام كهربائي إلى نظام إلكتروني رقمي، يمكن التحكم فيه عن بعد، أي من مركز القيادة، مما يسمح بتغيير مسار القطار بشكل آمن وسلس دون عرقلة سير القطارات الأخرى.

كيف تتم عملية تجديد نظام الإشارة ؟

1-نزع نظام تغيير المسارات القديم.

2-تسوية الأرضية وتعديل الانحدار.

3-تركيب جهاز تغيير المسارات الجديد.

4-بناء مراكز للتحكم في الإشارات عن بعد ومراقبة سير القطارات.

5-نزع نظام الإشارات القديم ووضع نظام جديد (إلكتروني رقمي).

6-ربط هذه الأجهزة بنظام المراقبة والتحكم لدى مركز القيادة.

-كيف يتم تجديد أجهزة الاتصال؟

التحول من نظام الاتصالات العادية إلى نظام الاتصالات اللاسلكية الخاص بالسكك الحديدية GSMR.

هذه الأشغال تهدف إلى :

1-رفع قدرة استيعاب القطارات الكهربائية بمحطة الجزائر

2-تقليص مدة الرحلات إلى أوقات قياسية

3-عبور القطارات من وإلى المحطة بشروط أمان وسلامة عالية

4-رفع سرعة القطارات

5-رفع قدرة تحمل السكة للقطارات

6-رحلات ممتعة ومريحة عبر القطار