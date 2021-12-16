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الجزائر

السكك الحديدية: تذبذب في حركة سير القطارات عبر هذه الخطوط

الشروق أونلاين
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السكك الحديدية: تذبذب في حركة سير القطارات عبر هذه الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخميس، عن تذبذب في حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/البليدة/العفرون.

بيان 

تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، بأن حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/البليدة/العفرون، ستشهد تذبذبات، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة على مستوى الخط “02” بين محطة الشفة ومحطة العفرون.

لذا ستشهد بعض القطارات، توقف وانطلاق من محطة البليدة مع المحافظة على نفس مواقيت سيرها المبرمجة من محطة البليدة وهذا يوم السبت 18 ديسمبر 2021.

كما تطمئن الشركة الوطنية زبائنها الكرام بان هناك قطارات ستكمل رحلتها إلي محطة العفرون.

وستستأنف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتدءا من يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.

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