السكك الحديدية: تذبذب في حركة سير القطارات عبر هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تذبذب في حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر-البليدة-العفرون السبت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التذبذب راجع لأشغال صيانة السكة علي مستوى الخط 1 بين محطة الشفة و العفرون.

وأضاف البيان أن حركة القطارات ستستأنف بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من الأحد 23 جانفي 2022.

وتابع البيان أنه ستشهد بعض القطارات توقف وانطلاق من محطة البليدة مع المحافظة على نفس مواقيت سيرها المبرمجة من محطة البليدة السبت 22 جانفي 2022.

وطمأنت الشركة الوطنية زبائنها بأن هناك قطارات ستكمل رحلتها إلي محطة العفرون.