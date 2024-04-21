السكك الحديدية تطلق تسعيرة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن اطلاق تسعيرة جديدة لمرتادي قطارات الضواحي والبعيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق بيان نشرته الشركة اليوم الأحد، فقد قسمت هذه العملية إلى ثلاث فئات، حيث شملت الأولى، الأفراد الذين يعانون نسبة عجز أقل من 80 من المائة، حيث سيستفيدون من تخفيض نسبته 50 من المائة على الخطوط ما بين المدن والطويلة.

وأما الفئة الثانية، فانها تتعلق بالأفراد الذين يعانون من عجز نسبته تتراوح ما بين 80 و 100 من المائة، حيث تقدر نسبة التخفيض إلى 100 من المائة على الخطوط ما بين المدن والطويلة.

في حين تصل نسبة التخفيض الخاصة بالفئة الثالثة، وهي التي يعاني أصحابها من عجز نسبته 100 من المائة مع المرافق، إلى 100 من المائة تخفيص.

كما ذكرت شركة “أس أن تي أف” الوطنية، باجراءات التخفيض الخاصة بخطوط الضواحي لهذه الفئات الثلاث، حيث تصل إلى نسبة تخفيض تقدر بـ 100 من المائة .