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الجزائر

السكك الحديدية: تعديل مواقيت انطلاق القطارات عبر هذه الخطوط

الشروق أونلاين
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السكك الحديدية: تعديل مواقيت انطلاق القطارات عبر هذه الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، عن تعديل مواقيت انطلاق قطارات الخطوط الطويلة الرابطة بين الجزائر- باتنة والجزائر-وهران.

وحسب بيان للشركة فقد تم تعديل مواقيت انطلاق قطارات الخطوط الطويلة على خطي (الجزائر/ باتنة) و(الجزائر/ وهران) حسب الجدول التالي:

– قطار الجزائر/ باتنة : الانطلاق على 12:30 بدل 13:45 ابتداءً من يوم الأحد 23 جانفي 2022

– قطار الجزائر/ وهران : الانطلاق على 10:35 بدل 10:00 ابتداءً من يوم الإثنين 24 جانفي 2022

السكك الحديدية: تذبذب في حركة سير القطارات عبر هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تذبذب في حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر-البليدة-العفرون السبت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التذبذب راجع لأشغال صيانة السكة علي مستوى الخط 1 بين محطة الشفة و العفرون.

وأضاف البيان أن حركة القطارات ستستأنف بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من الأحد 23 جانفي 2022.

وتابع البيان أنه  ستشهد بعض القطارات توقف وانطلاق من محطة البليدة مع المحافظة على نفس مواقيت سيرها المبرمجة من محطة البليدة السبت 22 جانفي 2022.

وطمأنت الشركة الوطنية زبائنها بأن هناك قطارات ستكمل رحلتها إلي محطة العفرون.

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