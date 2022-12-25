السكك الحديدية تعلن عن إلغاء رحلتي قطار عبر هذا الخط  

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، أنه بشكل خاص واستثنائي تم إلغاء رحلة القطار الجزائر – تبسة- الجزائر المبرمجتين الأحد والاثنين.

وأشارت المؤسسة في بيان لها أن تم إلغاء:

1- رحلة الجزائر – تبسة ليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

2- رحلة تبسة – الجزائر ليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن سبب الإلغاء يعود لأشغال تهيئة وتجديد خط السكة الحديدية ما بين تبسة ومحطة سيدي يحي، والتي تدخل في إطار مشروع ازدواجية السكة الحديدية ما بين واد كبريت وتبسة

كما أفادت بأن فرقها تعمل على إستئناف السير على الخط في أقرب الآجال.