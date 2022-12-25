-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رفع الأجور وقانون القرض على طاولة مجلس الوزراء
الجزائر

السكك الحديدية تعلن عن إلغاء رحلتي قطار عبر هذا الخط  

الشروق أونلاين
  • 224
  • 0
السكك الحديدية تعلن عن إلغاء رحلتي قطار عبر هذا الخط  

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، أنه بشكل خاص واستثنائي تم إلغاء رحلة القطار الجزائر – تبسة- الجزائر المبرمجتين الأحد والاثنين.

وأشارت المؤسسة في بيان لها أن تم إلغاء:

1- رحلة الجزائر – تبسة ليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

2- رحلة تبسة – الجزائر ليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن سبب الإلغاء يعود لأشغال تهيئة  وتجديد خط السكة الحديدية ما بين تبسة ومحطة سيدي يحي، والتي تدخل في إطار مشروع ازدواجية السكة الحديدية ما بين واد كبريت وتبسة

كما أفادت بأن فرقها تعمل على إستئناف السير على الخط في أقرب الآجال.

مقالات ذات صلة
رفع الأجور وقانون القرض على طاولة مجلس الوزراء

رفع الأجور وقانون القرض على طاولة مجلس الوزراء

2023 سنة “القضاء الإلكتروني” في الجزائر

2023 سنة “القضاء الإلكتروني” في الجزائر

7 نصائح لسياقة آمنة ليلا

7 نصائح لسياقة آمنة ليلا

دراسة: الجزائريون يرمون أكثر من 900 مليون خبزة سنويا

دراسة: الجزائريون يرمون أكثر من 900 مليون خبزة سنويا

بالصور.. اكتشاف ورشة لتجهيز عسل مغشوش

بالصور.. اكتشاف ورشة لتجهيز عسل مغشوش

عملية توقيف هوليوودية لعصابة زرعت الرعب بأحياء بئر توتة

عملية توقيف هوليوودية لعصابة زرعت الرعب بأحياء بئر توتة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد