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الجزائر

السكك الحديدية: تغيير مؤقت في برنامج بعض الرحلات

الشروق أونلاين
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السكك الحديدية: تغيير مؤقت في برنامج بعض الرحلات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تغيير مرتقب في حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/البليدة/العفرون.

وسيكون التغيير الذي أعلنت عنه الشركة في برنامج بعض الرحلات يوم السبت 26 مارس 2022، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية.

 ويكون التغيير كالآتي:

تغيير موعد انطلاق بعض القطارات من محطة البليدة ومحطة العفرون حسب الجدول المبين .

بعض القطارات استثناء في هذا اليوم ستتوقف في محطة البليدة ذهابا وايابا، حسب الجدول المبين.

 ستستأنف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم الأحد 27 مارس 2022.

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