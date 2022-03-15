السكك الحديدية: توقف حركة القطارات غرب العاصمة بسبب إتلاف الخطوط الكهربائية

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، الثلاثاء، عن توقف حركة سير قطارات الضاحية الغربية الرابطة بين الجزائر العاصمة والعفرون بسبب إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات إثر هبوب رياح قوية.

بيان الشركة

إثر سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال الليلة الماضية وأدّت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات، سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد.

وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة (ما بين الجزائر والعفرون) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم.

– القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، ستتوقف عند محطة جسر قسنطينة.

– القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، متوقفة حاليا.

– قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية متوقفة حاليا.

– هذا، وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني، وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

السكك الحديدية: تذبذب في رحلات المناطق الغربية بسبب الزوابع الرملية

وأعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية،الإثنين، عن تذبذب في حركة سير قطارات المناطق الغربية بسبب هبوب عواصف رملية قوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هبوب عواصف رملية قوية على المنطقة الغربية أدى إلى تراكم الرمال على طول خط السكة الحديدية وهران – بشار، لا سيما ما بين محطات (النعامة – مشرية ومشرية – رجم دموش).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة سير القطارات على هذا الخط ستشهد تذبذبا نهار اليوم الإثنين 14 مارس 2022.

اضطراب في الرحلات بين العاصمة والبليدة يوم الاثنين

وسجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صبيحة الإثنين، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد.

وحسب ما جاء في بيان للشركة فإن الانقطاع نجم إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات بالطاقة، وعليه فإن:

ـ حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة (ما بين الجزائر والبليدة) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم.

ـ القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد.

ـ القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، متوقفة حاليا.

ـ أما قطارات الخطوط الكبرى من إلى وهران، فتسير بشكل عادي (قطارات مزودة بمحكات ديزل، لا تعتمد على الطاقة الكهربائية).

ـ هذا، وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني، وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

النقل بالسكك الحديدية: اضطراب في حركة سير قطارات الضاحية

وشهدت حركة سير قطارات الضاحية الغربية والشرقية للعاصمة، صبيحة الأحد 13 مارس 2022، اضطرابا نتيجة حادث تقني وكذا أشغال صيانة، حسبما أعلنته شركة النقل بالسكك الحديدية.

وحسب ما أفاده بيان للشركة فإن التذبذب سيكون تبعا لحادث تقني تعرض له قطار على مستوى منطقة “قورصو” بولاية بومرداس، وكذلك أشغال الصيانة الجارية على مستوى محطة الحراش.

وأوضح المصدر ذاته أن حركة سير قطارات الضاحية الغربية والشرقية للعاصمة (من وإلى الجزائر – العفرون – زرالدة – الثنية) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة اليوم الأحد 13 مارس 2022.

تذبذب مؤقت في حركة سير قطارات الضاحية

وفي 20 فيفري 2022، أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، عن تذبذب في حركة سير قطارات الضاحية الرابطة بين الجزائر العاصمة وبعض المناطق.

وحسب بيان للشركة فستعرف حركة سير قطارات الضاحية انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو كل من العفرون، الثنية وزرالدة (ذهابا وإيابا)، تذبذبا خلال نهار اليوم الأحد 20 فيفري 2022.

تغيير في برنامج بعض الرحلات يوم السبت

وفي 3 فيفري 2022، أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية عن تغيير في برنامج حركة سير بعض القطارات، السبت، بسبب أشغال صيانة السكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها بأن حركة سير القطارات ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات وهذا على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/البليدة/العفرون، يوم السبت 05 فيفري 2022، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية.

وأضافت أن بعض القطارات ستتوقف استثناء في هذا اليوم عند محطة البليدة ذهابا وايابا، حسب الجدول المبين، بينما ستسير باقي الرحلات على خط الجزائر العفرون وكذا الخطوط الطويلة، حسب البرنامج العادي.

وأشارت الشركة إلى أن حركة القطارات ستستأنف بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم الأحد 06 فيفري 2022.

تذبذب في الرحلات بسب إضراب مفاجئ للعمال

وفي 1 فيفري 2022، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تذبذب في حركة سير قطارات الضاحية وكذا قطارات الخطوط الطويلة بسبب إضراب مفاجئ عن العمل.

وأوضحت الشركة في بيان لها بأن حركة سير قطارات الضاحية انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو كل من العفرون، الثنية وزرالدة (ذهابا وإيابا)، وكذا قطارات الخطوط الطويلة، ستشهد تذبذبا خلال نهار الثلاثاء 1 فيفري 2022.

وأضافت أن هذا التذبذب ناجم عن توقف عن العمل، دون سابق إنذار، من طرف بعض سائقي القطارات صباح الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة صباحا (05:00).

شركة السكك الحديدية تعلن عن تذبذب في رحلات القطارات بسبب الضباب

وفي 3 جانفي 2022، أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إنها تعتذر عن أي تذبذب محتمل في رحلات القطار بضواحي العاصمة الجزائر بسبب تشكل ضباب كثيف تسبب في حجب الرؤية.

وحسب بيان للشركة: تعلم الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية زبائنها الكرام عن تشكل ضباب كثيف بمختلف نقاط الضاحية لناحية الجزائر صباح اليوم الإثنين 03 جانفي 2022، مما يتسبب في حجب مدى الرؤية عن القطارات.

وأضاف: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعتذر لزيائنها الكرام عن أي تذبذب تشهده حركة سير القطارات هذا اليوم، مؤكدة أنه خارج عن نطاقها.

النقل بالسكك الحديدية: البرنامج الجديد لسير قطارات الضاحية يدخل حيز التنفيذ

ودخلت، الأحد 2 جانفي 2022، التعديلات التي مست برنامج سير القطارات لضاحية الجزائر العاصمة حيز التنفيذ، حسبما أعلنته شركة النقل بالسكك الحديدية.

وأفاد بيان للشركة “تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، أن برنامج سير القطارات لضاحية الجزائر العاصمة، سيشهد تعديلا وذلك ابتداء من يوم الأحد 02 جانفي 2022”.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج الكامل للرحلات موجود على الروابط التالية:

محطة الجزائر-العفرون: https://l.facebook.com/l.php

محطة الجزائر – الثنية: https://l.facebook.com/l.php

محطة آغا – زرالدة: https://l.facebook.com/l.php

محطة آغا – الثنية – واد وعيسي: https://l.facebook.com/l.php

محطة آغا – مطار هواري بومدين: https://l.facebook.com/l.php

النقل بالسكك الحديدية: تقليص مسار حركة هذا الخط

وفي 9 ديسمبر 2021، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تقليص مسار خط حركة سير قطارات الجزائر- تيزي وزو- واد عيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس، أن حركة سير قطارات الجزائر-تيزي وزو-واد عيسي، ستشهد ابتداء من هذا السبت 11 ديسمبر 2021، تقليص مسار الخط، ليكون الانطلاق والتوقف على مستوى محطة أغا (الجزائر)، بدلا من محطة الجزائر، مع المحافظة على نفس برنامج السير.

وأشارت إلى أن هذا التعديل ناجم عن مباشرة أشغال لصيانة السّكة الحديدية على مستوي محطة الجزائر.

استئناف حركة سير قطارات الضاحية

يوم 1 ديسمبر 2021، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استئناف حركة سير قطارات الضاحية، بعد تذبذها صبيحة الأربعاء.

وأفاد بيان للشركة “استئناف حركة سير قطارات الضاحية على خطوط الجزائر العاصمة باتجاه العفرون – الثنية – زرالدة (ذهابا وإيابا)”.

وصبيحة الأربعاء، أكدت شركة النقل بالسكك الحديدية أن حركة سير قطارات الضاحية انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو كل من العفرون، الثنية وزرالدة (ذهابا وإيابا)، وكذا قطارات الخطوط الطويلة، ستشهد تذبذبا خلال نهار اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذا التذبذب ناجم عن حركة احتجاجية قام بها بعض سائقي القطارات، صباح اليوم، بداية من الساعة الثامنة صباحا (08:00) ودون سابق إنذار”.

سقوط شجرة يتسبب في اضطراب حركة القطارات بين الجزائر والبليدة

وفي يوم 17 نوفمبر 2021، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن اضطراب في حركة القطارات الرابطة بين الجزائر والبليدة، على إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مصالحها التقنية سجلت على الساعة (08.20)، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد، كما سستوقف القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، عند محطة البليدة.

انهيار جدار يوقف حركة القطارات المتجهة نحو محطة الجزائر مؤقتا

وفي 16 نوفمبر 2021، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن القطارات المتوجهة نحو محطة الجزائر، ستتوقف مؤقتا على مستوى محطة آغا، وذلك إثر انهيار جدار عازل، صباح الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أن الانهيار أدى إلى اعتراض خط السكة الحديدية ما بين محطتي آغا والجزائر.

كما أوضح البيان أن قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، ستنطلق مؤقتا من محطة آغا، عوض محطة الجزائر.

وأكدت الشركة بأنها تسخر كافة الإمكانيات من أجل السماح بعودة حركة القطارات نحو محطة الجزائر في أقرب وقت.

سقوط شجرة يوقف حركة القطارات بين الجزائر العاصمة والبليدة

وفي 31 أكتور الماضي، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف مؤقت لحركة القطارات بين الجزائر العاصمة والبليدة، بسبب سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات .

بيان الشركة

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح الأحد 31 أكتوبر 2021، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البلدية وبني مراد، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات .

وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة (ما بين الجزائر والبليدة) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم.

القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد.

القطارات المتوجهة من العفرون والبليدة، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا.

هذا، وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني، وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

النقل عبر السكك الحديدية.. برنامج جديد للرحلات

وفي 7 جويلية 2021، وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا جديدا للرحلات عبر قطارات الضواحي ومابين المدن سينطلق العمل به بداية من السبت القادم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تلبية لطلبات المسافرين ومن أجل تكييف أوقات الرحلات خلال الفترة الصيفية، سيتم إطلاق برنامج جديد لرحلات القطارات على خطوط قطارات ضواحي الجزائر العاصمة و قطارات ما بين المدن (القطارات الجهوية)، انطلاقا من العاصمة، نحو كل من : باتنة، المسيلة، البويرة، سطيف، الشلف وبجاية.

وقالت الشركة في بيانها أن هذا التغيير يأخذ بعين الاعتبار نتائج سبر الآراء الذي أجرته مصالح الشركة في الأيام القليلة الماضية و سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 10 جويلية 2021 .

وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على البرنامج الجديد مساء الجمعة 9 جويلية الجاري عبر الموقع الرسمي للشركة وعلى التطبيق الخاص بها على (بلاي ستور).