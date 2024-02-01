أكد وزير المالية لعزيز فايد يوم الخميس، أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل. مضيفا أن هذه الفئة بإمكانها الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى.

وأوضح الوزير فايد، في جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن “السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيون، لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغليها”.

وأكد الوزير في معرض إجابته على سؤال لأحد النوّاب، أن هذه السكنات تسيّر على أساس قرارات منح امتياز.

غير أنه بإمكان الأساتذة الجامعيين الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الأخرى، على غرار جميع الموظفين العموميين”، يضيف الوزير.