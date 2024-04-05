السكن الريفي.. الشروع في صب المنح المالية بداية من هذا التاريخ

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأنه “سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أو متقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري”.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية سطيف بأن “التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين حيث حدد تاريخ 25 أبريل لانطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني”.

وأبرز الوزير أن هذا الإجراء “يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة”.