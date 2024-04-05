-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: موجة حر قياسية عبر هذه الولايات
الجزائر

السكن الريفي.. الشروع في صب المنح المالية بداية من هذا التاريخ

الشروق أونلاين
  • 21
  • 0
السكن الريفي.. الشروع في صب المنح المالية بداية من هذا التاريخ

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأنه “سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أو متقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري”.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية سطيف بأن “التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين حيث حدد تاريخ 25 أبريل لانطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني”.

وأبرز الوزير أن هذا الإجراء “يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة”.

مقالات ذات صلة
منتجون يشرعون في تخفيض السكريات في المشروبات المحلاة !

منتجون يشرعون في تخفيض السكريات في المشروبات المحلاة !

هكذا سيكون الإحصاء الفلاحي

هكذا سيكون الإحصاء الفلاحي

الجزائر تواجه إكراهات دوليّة ولابد أن نكون على قلب رجل واحد

الجزائر تواجه إكراهات دوليّة ولابد أن نكون على قلب رجل واحد

حالات تناف جديدة على طاولة اللجنة القانونية بالبرلمان

حالات تناف جديدة على طاولة اللجنة القانونية بالبرلمان

تعليم عالي: تسجيل أكثر من 2000 طلب براءة اختراع خلال 6 أشهر

تعليم عالي: تسجيل أكثر من 2000 طلب براءة اختراع خلال 6 أشهر

قرارات الجزائر في عهد الرئيس تبّون سياديّة

قرارات الجزائر في عهد الرئيس تبّون سياديّة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد