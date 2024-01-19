-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

السكن الريفي.. بيان هام من صندوق معادلة الخدمات “FNPOS”

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
السكن الريفي.. بيان هام من صندوق معادلة الخدمات “FNPOS”

أعلم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”fnpos”، كافة المسجلين في المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الاعانة المالية غير قابلة للاسترداد أنه تم إضافة خاصية تصحيح المعلومات.

وأوضح الصندوق في بيان له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه في إطار صيغة السكن الريفي تم إضافة خاصية تصحيح المعلومات الى غاية  نهاية فترة التسجيل المحددة بـ 31 جانفي 2024.

1- المعلومات الشخصية

2- معلومات الزوج (ة)

3- معلومات استمارة الطلب

ودعا الصندوق المواطنين إلى إدخال و تأكيد معلومات صحيحة

كما نبه الصندوق في بيانه إلى إن تدوين أي معلومات خاطئة أو مغلوطة وأي تصــريح كاذب من طرف طالب الاعانة يعرض طلبه للرفض وكذا للعقـوبات الواردة في المـادتين 222و 223من قانون العقوبـات.

مقالات ذات صلة
المقاول الذاتي.. بطاقة العمل مع الجميع!

المقاول الذاتي.. بطاقة العمل مع الجميع!

الجزائرية القطرية للصلب: نحو إنتاج 1.9 مليون طن خلال 2024

الجزائرية القطرية للصلب: نحو إنتاج 1.9 مليون طن خلال 2024

تراجع استهلاك البنزين في الجزائر وهذا هو السبب

تراجع استهلاك البنزين في الجزائر وهذا هو السبب

هذه تفاصيل بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري

هذه تفاصيل بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري

“لن نظلم أحدا في الدعم الانتقائي والفصل في ديون الشباب حالة بحالة”

“لن نظلم أحدا في الدعم الانتقائي والفصل في ديون الشباب حالة بحالة”

سوناطراك تؤكد جاهزيتها لتصدير خبرتها في مجال تحلية مياه البحر

سوناطراك تؤكد جاهزيتها لتصدير خبرتها في مجال تحلية مياه البحر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد