السكن الريفي.. بيان هام من صندوق معادلة الخدمات “FNPOS”

أعلم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”fnpos”، كافة المسجلين في المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الاعانة المالية غير قابلة للاسترداد أنه تم إضافة خاصية تصحيح المعلومات.

وأوضح الصندوق في بيان له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه في إطار صيغة السكن الريفي تم إضافة خاصية تصحيح المعلومات الى غاية نهاية فترة التسجيل المحددة بـ 31 جانفي 2024.

1- المعلومات الشخصية

2- معلومات الزوج (ة)

3- معلومات استمارة الطلب

ودعا الصندوق المواطنين إلى إدخال و تأكيد معلومات صحيحة

كما نبه الصندوق في بيانه إلى إن تدوين أي معلومات خاطئة أو مغلوطة وأي تصــريح كاذب من طرف طالب الاعانة يعرض طلبه للرفض وكذا للعقـوبات الواردة في المـادتين 222و 223من قانون العقوبـات.