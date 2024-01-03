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الجزائر

السكن الريفي.. هذه شروط الاستفادة من إعانة صندوق”fnpos”  

الشروق أونلاين
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السكن الريفي.. هذه شروط الاستفادة من إعانة صندوق”fnpos”  

نشر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “fnpos”، الشروط الخاصة للحصول على الإعانة المالية المتعلقة بالسكن الريفي.

وقال الصندوق عبر موقعه الرسمي أنه للاستفادة من الاعانة المالية المخصصة لصيغة السكن الريفي، يجب أن تتوفر في الأجير أو المتقاعد الشروط التالية:

1- عند تاريخ التسجيل في المنصة، يجب أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكثر من ثلاثة (03) سنوات، وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند الاقتضاء.

2- يجب أن لا يتجاوز دخل الاسرة ستة (06) مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون.

3- يجب أن يكون مقرر الاستفادة من اعانة الدولة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخ بعد تاريخ 01 جانفي 2016.

4- البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يجب أن يكون قد تحصل صاحبها إجباريا على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن.

5- يجب ان لا تكون البناية محل طلب اعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منتهية تماما بالنسبة لإحدى الأشغال التالية:

السقف

الجدران الداخلية والخارجية

تلبيس الجدران الداخلية والخارجية

بلاط الارضية والجدران

6- يجب ان تكون رخصة البناء سارية المفعول عند إيداع الملف ويجب ان تصرح ان البناية ذات طابق واحد فقط.

7- طلبات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بأي شكل من أشكال التوسعة أو بناء على المساحة لاستعمال غير سكني، يتم اقصاؤها ورفضها.

8- مبلغ الاعانة المالية في صيغة السكن الريفي

إن مبلغ الاعانة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مسقف بـخمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 دج) ويكون كتكملة لإعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان وكذا المساهمات المالية للمستفيدين.

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