السلال الرمضانية الجزائرية تجوب فلسطين وسوريا واليمن وتركيا

جمعية "أيادي الخير" تجمعها محليا وتطير بها إلى مختلف البلدان

استطاعت بعض الجمعيات الجزائرية الخيرية، أن تمد يد العون إلى الفقراء والمساكين والأشخاص دون مأوى، داخل وخارج الوطن، حيث أكد رئيس جمعية الأيادي البيضاء، بوزيد شناف، لـ”الشروق”، أن اليمن من بين البلدان المستفيدة هذه المرة من الإعانات الخاصة بجمعيته.

وقال شناف، إنه سيسافر إلى اليمن رفقة لجنة الإغاثة في الجمعية، لتوزيع السلال الرمضانية والإشراف على الإفطارات الجماعية والحملات الخيرية لصالح الأطفال الأيتام وتقديم المساعدات في المستشفيات هناك.

كما ستقوم جمعية الأيادي البيضاء خلال رمضان الجاري بحملات في غزة والقدس من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة في مناطق غزة شمالا ووسطا وجنوبا، وتقديم الإفطار الجماعي في ساحة مسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف، وتوزيع وجبات السحور على المعتكفين في مساجد غزة والقدس.

وستكون ذات الجمعية حاضرة أيضا في سوريا وتركيا لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة قهرماش مرعش بتركيا شهر فيفري الماضي، بتقديم سلال رمضانية وموائد الإفطار وكسوة العيد للأطفال.