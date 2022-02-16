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رياضة

السلة الجزائرية تنهزم أمام تونس وتنافس على المركز الثالث

سليم.ع
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السلة الجزائرية تنهزم أمام تونس وتنافس على المركز الثالث
أرشيف
من مبارة المنتخب الجزائري مع الإمارات في ربع النهائي

أقصي المنتخب الجزائري في نصف نهائي البطولة العربية الجارية في دبي، عل يد منتخب تونس بنتيجة 74 -60 ..
وتقدم المنتخب التونسي على نظيره الجزائري في الفترة الأولى من المباراة، بنتيجة24-14، وعزز تفوقه في المرحلة الثانية بنتيجة 47 – 29، وفي الفترة الثالثة، استمر تفوق تونس بنتيجة 61-49، لينهي المنتخب التونسي المباراة بنتيجة 74 -60 ويتأهل إلى النهائي.
وبعد الإقصاء في نصف النهائي ينافس المنتخب الجزائري الأربعاء منتخب الصومال على المركز الثالث .
ويواجه منتخب تونس، في نهائي البطولة العربية، نظيره اللبناني، الذي تغلب على الصومال بنتيجة 87- 72 .

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