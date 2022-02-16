السلة الجزائرية تنهزم أمام تونس وتنافس على المركز الثالث

أقصي المنتخب الجزائري في نصف نهائي البطولة العربية الجارية في دبي، عل يد منتخب تونس بنتيجة 74 -60 ..

وتقدم المنتخب التونسي على نظيره الجزائري في الفترة الأولى من المباراة، بنتيجة24-14، وعزز تفوقه في المرحلة الثانية بنتيجة 47 – 29، وفي الفترة الثالثة، استمر تفوق تونس بنتيجة 61-49، لينهي المنتخب التونسي المباراة بنتيجة 74 -60 ويتأهل إلى النهائي.

وبعد الإقصاء في نصف النهائي ينافس المنتخب الجزائري الأربعاء منتخب الصومال على المركز الثالث .

ويواجه منتخب تونس، في نهائي البطولة العربية، نظيره اللبناني، الذي تغلب على الصومال بنتيجة 87- 72 .