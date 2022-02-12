السلة الجزائرية تنهزم أمام لبنان في البطولة العربية

تكبد المنتخب الجزائري لكرة السلة أول هزيمة له في البطولة العربية للمنتخبات المقامة في دبي، وذلك أمام منتخب لبنان بنتيجة 66 -83 ..

وتفوق المنتخب الجزائري في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 18-15، وفي الربع الثاني تقدم لبنان 39-37، قبل أن يوسع الفارق في الثالث إلى 69-48.

ورفع لبنان رصيده بذلك إلى 4 نقاط، في صدارة الترتيب، بينما يملك منتخب الجزائر 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الصومال.

ويواجه المنتخب الجزائري في المباراة الثالثة من دور المجموعات منتخب الإمارات.