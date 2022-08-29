 السلطات الأمريكية تحقق مع “جاسوسة” اقتحمت منتجع ترامب

تحقق السلطات الأمريكية مع مواطنة أوكرانية استعملت هوية مزورة للوصول إلى بيت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجعه في فلوريدا.

ووفقا لمقال من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، فإن المرأة الأوكرانية التي تدعى إينا ياششين، 33 عامًا، تظاهرت بأنها تنتمي إلى سلالة روتشيلد المصرفية، وهي أكثر العائلات ثراء في العالم، وادّعت أنها تملك عقارات، وأنها نشأت في إمارة موناكو الفرنسية، وقد استخدمت هوية مزورة للقاء ترامب وكبار المسؤولين، مما يطرح مخاوف الهفوات الأمينة أثناء وبعد رئاسة ترامب.

وسلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية الضوء على السهولة التي يمكن بها لشخص يحمل هوية مزيفة وخلفية غير واضحة تجاوز الأمن في منتجع ترامب.

وقد كشفت التحقيقات أن إينا تحمل جوازي سفر أمريكي وكندي، بهوية مزورة، وباسم “آن دي روتشيلد”، ورخصة قيادة على عنوان قصر في ميامي قيمته 13 مليون دولارا.

ومن المرتقب أن تجري السلطات المالية الأمريكية والكندية تحقيقات موسعة مع المرأة الأوكرانية، على خلفية جرائم مالية مزعومة.

في وقت سابق من هذا الشهر، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر بالبحث في منتجع ترامب Mar-A-Lago كجزء من تحقيق جنائي بشأن الاحتفاظ غير المصرح به لأسرار الحكومة من قبل ترامب ومساعديه، الذين فشلوا في إعادة الوثائق المعنية على الرغم من الطلبات المتكررة.