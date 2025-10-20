-- -- -- / -- -- --
شايب يستقبل عددا من أفراد عائلاتهم

“السلطات الجزائرية تولي بالغ العناية لمسألة التكفل بمواطنيها العالقين في قطاع غزة”

ح.م
جانب من اللقاء

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب يوم الإثنين، عددا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المقيمين في قطاع غزة.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية، فقد شدّد كاتب الدولة خلال اللقاء، على “بالغ العناية التي توليها السلطات العليا للبلاد، لمسألة التكفل بمواطنيها العالقين في قطاع غزة. والراغبين في العودة إلى أرض الوطن”.

“وهي المسألة التي تحظى بمتابعة مستمرّة وحثيثة من قبل مصالح الدولة. التي تبقى مجنّدة ومسخّرة لحماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا”، يضيف البيان.

دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

وأشار بيان الخارجية في هذا الصدد إلى أن السلطات الجزائرية “أثبتت ذلك على الدوام، من خلال عمليات الاجلاء التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة”.

ويوم 9 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة “حماس” ، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. بعد ما يزيد عن عامين من العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وجرى الاتفاق خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي، بمشاركة قطرية وتركية أيضا. وهو يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

