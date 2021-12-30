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رياضة

السلطات الرياضية الصينية: الوشم ممنوع

علي بهلولي
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السلطات الرياضية الصينية: الوشم ممنوع
وشوم على جسد نيمار (صورة "آر تي آل")

اتّخذت السلطات الرياضية الصينية قرارا، يقضي بِمنع لاعبي منتخب بلادها لِكرة القدم من حمل وُشُومٍ على أجسادهم.

وجاء في بيان للسلطات الرياضية الصينية: “يجب على كلّ لاعب يحمل وشما في جسده أن ينزعه. وإذا تعذّر عليه ذلك، فيجب تغطيته (ارتداء قميص داخلي لِإخفائه)، سواء أثناء التدريبات، أو خوض المنافسات”.

وأضاف البيان: “يشمل القرار لاعبي منتخب الأكابر والفئات الصغرى (الآمال والأواسط والأشبال)، وأيضا اللاعبين الأجانب الذين تنتدبهم أندية البطولة”.

وراحت وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت فحوى البيان، الخميس، تنقل جمهورها إلى معركة – أو جبهة – أخرى، وتتحدّث عن “مثالب” الحزب الشيوعي الحاكم في الصين!؟ وتنشر تعليقات لِمجهولين في مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ هذا القرار.

وانتشر حمل اللاعبين لِوشوم على أجسادهم كالنّار في الهشيم خلال العشريتَين الماضيتَين، مثلما هو الشأن لِتشجيع الرياضيين على الإنجاب قبل الزّواج، ناهيك عن الترويج للميوعة ومعاداة الفطرة الإنسانية النّقية. وقد وُظّف نجوم الرياضة والفن لِبلوغ هذه الغاية، بِسبب تأثيرهم القوي على الشباب…والسّذج.

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