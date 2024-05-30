السلطات السعودية تحذّر من نقل وإيواء مخالفي أنظمة الحج

حذّرت وزارتا الحج والعمرة والداخلية السعوديتين، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، من إيواء أو نقل أي مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، مشيرة إلى أن ذلك يعرّضهم للعقوبات.

ونشرت حسابات وزارة الحج والعمرة على شبكات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر حملات فرقها الميدانية المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين والمحتالين.

وقد طالت هذه الحملات مروّجين لحملات وهمية للحجّ دون تصريح أو تأشيرة، وهي جرائم يعاقب عليها بالغرامة المالية أو السجن أو بهما معًا.

حيث تطبّق بحق مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، من المواطنين والمقيمين والزوار، غرامة بقيمة 10.000 ريال سعودي، مع ترحيل المقيمين منهم لبلادهم، والمنع من دخول السعودية.

كما تطبّق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال سعودي، لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحجّ بلا تصريح، مع مصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا.