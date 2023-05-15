السلطات السعودية تذكّر: تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحجّ

ذكّرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح لحامليها بأداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر:”ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وحثّت الوزارة السعودية حاملي تأشيرة الزيارة الصالحة لمدة 90 يوماً، على التأكد من إتمام العمرة ومغادرة التراب السعودي قبل انتهاء صلاحيتها.

وتسمح السلطات السعودية منذ مارس الماضي، للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من جميع الجنسيات، بأداء مناسك العمرة عن طريق التأشيرة الإلكترونية الخاصة بالزيارة السياحية.