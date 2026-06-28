السلطات العراقية تقبض على 47 نائبا ومسؤولا بتهم فساد

مظاهرة في العراق ضد الفساد.

أفادت وكالة الانباء العراقية نقلا عن مصادر رفيعة، اليوم الأحد، 28 جوان، أنه تم القبض على 47 متهماً من مسؤولين متهمين بالضلوع في قضايا فساد.

وحسب ذات المصدر، لا تزال “عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات”.

وأضافت “المصادر الرفيعة” للوكالة أن “العمليات أسفرت عن إلقاء القبض47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد”.

كما تداولت مؤسسات إعلامية عراقية تصريحات مفادها أن “رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة.”