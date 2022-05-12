السلطات الفرنسية تحقّق في تورّط الرئيس الإماراتي للإنتربول بتعذيب بريطانيين

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي. بعد أن اتّهم بالمشاركة في أعمال تعذيب ضد بريطانيين اعتقلا في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر فرنسي، أنّ النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلّمت القضية المرتبطة بتورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي في 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق.

وفي خلال جلسة استماع يوم الأربعاء، قال الضحيتان البريطانيان إنهما سيقدمان أدلة على تعرّضهما للتعذيب في الإمارات.

ويتعلق الأمر بطالب دكتوراه، اعتقل بتهمة التجسّس في خلال رحلة دراسية إلى الإمارات في 2018. تعرض للتعذيب وأُجبر على تقديم اعترافات، حسب ادعائه.

أمّا الضحية الثاني فهو ضابط أمن من ولفرهامبتون، قال إنه تعرض للضرب خلال فترة احتجازه لمدة شهر بإمارة الشارقة في 2019.

وقال الضحية إنه تعرّض للاعتقال بسبب ارتدائه قميصا يحمل شعار قطر في مباراة كروية من منافسة كأس آسيا بالإمارات.