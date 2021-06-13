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تنفيذا لتعليمات الرئيس ماكرون

السلطات الفرنسية تشرع في طرد المقيمين غير القانونيين بينهم جزائريون

نادية شريف
  • 25076
  • 20
السلطات الفرنسية تشرع في طرد المقيمين غير القانونيين بينهم جزائريون

شرعت السلطات الفرنسية في التحضير لطرد المقيمين غير القانونيين وطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين  من المحافظين تقديم أسماء المعنيين ليتم طردهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنفيذا لتعليمات الرئيس ايمانويل ماكرون.

وطلب جيرالد دارمانين، الأحد، حسب وكالة فرانس برس من المحافظين متابعة المقيمين غير القانونيين ومن قاموا بارتكاب جرائم لإعطاء الأولوية لطردهم.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أنه سيتم طرد حوالي 250 أجنبيًا من هذه الفئة في الأسابيع المقبلة، كما سيخضع الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا جرائم وجُنح، وهم أساسا من الجزائر والمغرب وتونس لطرد ممنهج.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن الوفد المرافق لوزير الداخلية قال إنه التقى مسؤولي الولايات الجمعة وطلب منهم تقديم أسماء الأجانب المدانين بارتكاب أعمال خطير ومخلة بالنظام العام ليتم طردهم كأولوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة “.

كما طلب الوزير الفرنسي للداخلية من المحافظين إرسال خطاب واستدعاء للأشخاص غير الحائزين على تصريح الإقامة.

ونشرت وكالة فرانس برس نص الإشعار المرسل للمعنيين والذي جاء فيه “يتبين من عناصر ملفك أنك قد حررت نفسك من احترام القوانين وأنك بذلك قد تخلصت من الالتزامات التي تلزمك بالجمهورية”.

ويضيف نص الرسالة “نتيجة لذلك، تم سحب تصريح إقامتك منك و (تم) استبداله بتصريح إقامة مؤقت، صالح لمدة عام واحد أي فعل جنوح آخر سيؤدي إلى فحص جديد لموقفك قد يصل إلى حد إجبارك على مغادرة التراب الوطني ”  

وبموجب القانون الفرنسي، يجوز سحب تصريح الإقامة “لأي أجنبي يشكل وجوده في فرنسا تهديدًا للنظام العام”.

ماكرون يشهر ورقة المهاجرين غير القانونيين في وجه الجزائر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشهر، الأربعاء 9 جوان 2021، ورقة ترحيل المهاجرين بطريقة غير شرعية في وجه الجزائر، وبعض الدول المغاربية، وقال بأنهم سيخضعون لعملية طرد ممنهج.

وبحسب مصادر من الإليزيه فإن ماكرون جمع عددا من الوزراء للمطالبة بطرد الأجانب غير الشرعيين بكل صرامة، لأن العمليات لا تزال ضعيفة التطبيق.

وأفاد موقع “تي في 5 موند” بأن الاجتماع عُقد بحضور رئيس الوزراء جان كاستكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، وممثل عن وزير العدل إريك دوبوند موريتي.

وعلق أحد المستشارين قائلاً: “طلبات اللجوء في تزايد، إذ يتقدم الأجانب بشكل منهجي للحصول على اللجوء مع العلم أن فحص ملفهم يستغرق عدة أشهر”، مشيرا إلى أن “معدل قبول الهجرة في فرنسا قليل”.

وطالب ماكرون الوزراء بتفعيل الآليات النافذة بشكل استباقي، وتكثيف المفاوضات مع دول أولك المهاجرين لقبول عودتهم.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات “تنفيذية سريعة جدًا” ، تستهدف على سبيل الأولوية طرد الأجانب غير الشرعيين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو متطرفة وعنصرية، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا الجرائم والجنح.

وقال بأنه يتعين نقلهم مباشرة إلى المطار فور مغادرتهم السجن بفضل تنسيق الإدارات.

يشار إلى أنه من بين 1115 أجنبي في وضع غير نظامي ومسجلين كمتطرفين، لا يزال 514 منهم في الإقليم – غالبًا لأنهم مسجونون – من بينهم 400 تحت المراقبة و601 غادروا الإقليم.

وبحسب الإليزيه، قد يتم طرد حوالي 250 أجنبيًا من هذه الفئة في الأسابيع المقبلة، كما سيخضع الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا جرائم وجُنح، وهم أساسا من الجزائر والمغرب وتونس لطرد ممنهج.

وحذر الوزير من أن “الرئيس طلب أن تبدأ المفاوضات الدبلوماسية بأسلوب استباقي للغاية. مع الجزائر، التي تعتبر المحادثات معها أكثر صعوبة.

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التعليقات
20
  • كريم

    بلد النفط و الغاز لديه مهاجرين غير شرعيين ؟! لماذا لا يوجد مثلهم في قطر أو الإمارات أو البحرين ؟ أين الثروة ؟!

    20
  • أكره الخنز...

    الذباب المخنزي متواجد بكثرةلا !!! يعلقون بإسم مواطنين جزائريين ..🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟

    -15
  • عبد القادر الجزائري

    انت تع الكفوف، واذهب ببلدك الحقير المبنى بسواعد رجالنا و البواسلنا الاحرار، يا سارق ثرواث افرقيا الباطنية و الارضية و البحرية، تريخكم كله دم و قتل لشعوب و الله خير المتوكلين و هو ياخذ الحق مهما طال.

    -10
  • حميد

    على السلطات العليا أن تعامل هذه الدولة بالمثل و لابد من اظهار ندية معها، أن نحارب فرنسا دبلوماسيا في البلدان الأفريقية التي تستنزف خيراتها و ثرواتها.

    -8
  • متطوع

    الجزائر تطرد أبنائها حيث يهاجرون منها مرغمين أي نفي لا ارادي ... ونحن نتهجم على فرنسا التي تريد اعادة المهاجرين " الغير شرعيين " لبلدانهم ... حلل وناقش .

    18
  • منفی

    قد تكون فرنسا دولة عنصرية وحقودة للاسلام لكن هم علی اقل لا يعاملون جاليتهم بوجه الاحتقار والتمييز ونهب متفنن، حتی لجزاٸريين والاجانب لا تفرض عليهم حجر صحي في فندق اجباري لمدة خمس ايام ومعاملة احسن علی اقل قوموا ببناء الوطن وتشييده وتطويره ونصبح دولة في القمة وبعدها تستطيعوا تقارنوا بمن هم احسن منا اقتصاديا۔۔۔

    25
  • جزائري حر

    هه شبع كفوف وما زالو ينعت في وجهو .

    -1
  • حقيقة قد تغضب لكنها حقيقة

    يقول المثل : عريان يكسي غيره .. جيعان يطعم جيرانه .. مشاكلنا تعجز الجبال على حملها وتعجز الألسنة على التعبير عنها وتعجز الصفحات والأقلام على وصفها وتعجز الاستراتيجيات والمخابر على فك الغازها ..... ونحن نتحدث عن فرنسا التي تبلغ صادراتها سنويا نحو الخارج 555 مليار دولار نحو الخارج -- القوة الاقتصادية 2 في الاتحاد الأروبي -- و7 عالميا والتي تحقق ناتج محلي سنوي يقدة بحوالي 2800 مليار دولار ( 17 مرة الناتج المحلي الجزائري ) -- والتي تعتبر أول وجهة سياحية عالميا 90 مليون زائر في السنة بعائدات تتجاوز 60 مليار دولار سنويا ( عائداتنا من المحروقات خلال عامين ) ... يقول الشاعر : إذا كان الزمان زمان حمق*** فإن العقل حرمان وشوم ---- فكن حمقا مع الحمقى فإني***أرى الدولة بدولتهم تدوم

    53
  • أحيانا وجب وضع النقاط على الحروف !!

    أولا : من الغريب ومن العجيب أن نتعجب أو نستغرب رغبة الفرنسيين في طرد الأجانب المتواجدين على اٍراضيهم مهما تكن جنسياتهم ومنهم طبعا أكثر من 25 الف جزائري باعتبار ذلك حق بل واجب لسلطات هذا البلد أو لأي بلد اخر -- وثانيا : يحتل الجزائريين المقيمين في فرنسا بطرق غير شرعية : المرتبة الأولى في ارتكاب الجنح والجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها كما يحتلون المرتبة الأولى في عدد المعتقلين الأجانب بفرنسا - حوالي 2500 من مجموع 14 الف معتقل أجنبي وثالثا وأخيرا : لماذا لا أحد يمتلك جواب عن سؤال حير الجميع وهو : لماذا نكره فرنسا ونتهمها ونشتمها ونلومها ووووووووو لكننا نفعل المستحيل للهجرة اليها للاستقرار والدراسة والعلاج ووووووو ولماذا نحب توركيا مثلا ونمجدها ونعتبرها قدوة ووووووووو ولا نهاجر اليها ؟؟؟؟؟؟؟ أنشري يا جريدة الجرائد .

    49
  • mina

    moi personalemt cratui je vai pas vivre en salop frence, c comme beb el ouad , je ponce mieux

    -27
  • ملاحظ

    الانتخابات الرٸاسية في فرنسا تقترب، وفي اقل من 10 ايام سيكون الانتخابات المقاطعات او اقليمية كاْمتحان لحزب الحاكم الذي يبحث بكل الطرق كسب الاصوات المتطرفون والعنصريون وناخبون يمينة المتطرفة وكالعادة تشهر فرنسا سيف الحجاج في وجه المسلمين والاسلام والمهاجرين۔۔۔ماكرون منذ وصوله للحكم طبق غالبية البرامج اليمين المطرف واللي لا افهمه طلب هاٸل للفيزا لطلب عيش نحوهم، فرنسا اكبر عداوة للاسلام واكثرها حربا ضدها منذ عهد الاستعمار۔

    -10
  • علي عبد الله الجزائري

    قلنا ان دوركم انتهى بالمنطقة يا ماقرون اكيد ان الاستخبارات الجزائرية وجهت لكم لكمات عديدة ومؤخرا بعد انهاء عملية برخان مع دول الساحل تلقيتم ضربة قاضية من تحت الحزام 😜👊🤛🤛🤛🤛

    -30
  • قناشي دربالي

    من حقه أن يطرد كل غير مرغوب في او ممن يشكلون خطرا على بلاده، ويبقى الرد الجزائري ، هل في الجزائر مقيمين فرنسيين غير قانونيين، يجب على دولة الجزائر الجديدة النظر في مستقبل مهاجرينا ، الأسباب والحلول، كما يجب معاقبة هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين

    18
  • جزائري

    وهل سيتم طرد الإرهابي الذي صفع الرئيس ماكرون . أم أن الإرهاب مقرون بالإسلام ، ولو كان الشخص لايصلي .

    -12
  • حفيذ بن باديس

    مسرحية اخرى عييينا. الكل يعلم أن فرنسا لها الكلمة الأخيرة في الجزائر. في الجزائر 55000 شركة فرنسية تنشط و 120000 بين متعامل و موظف فرنسي. فلا داعي للمسرحيات

    16
  • المحلل الاسترتيجي

    ارجعوا الى بلدكم--الجزائر الجديدة تسع الجميع--خير من ابتزاز مكرون المصفوع.

    -15
  • Momou

    Wakila lazamlou kaff wahdakhar

    5
  • مغنية

    أين هي أموال البترول وأين هي خيرات البلاد لقد دمرتم كل شيء في هذا الوطن حتى جعلتم من الشباب يعيش الذل والهوان في بلاد الغرب أليس لكم ضمير يؤنبكم أليس فيكم رجل رشيد يرجع القطار الى سكته الحقيقية لماذا جعلتم منا قطيعا داخل الوطن وعبيدا خارجه أليس من حقنا وحقوقنا العيش في وطننا ولو داخل متر مربع بشساعته أليس من حقنا أن نترحم على من دافع بالغالي والرخيص من اجل هذا الوطن الذي ضيعتموه وبيع بدراهم معدودات إذا كنا مواطنين غير صالحين فارمونا بالرصاص كي يرتاح ضميركم وترتاح عقولنا لماذا كل دول شمال افريقيا بما حباها الله من بحور وغاز وفوسفات وحديد وذهب جعلت منا مقزمين ونستغل من طرف الاوروبيين في مسح المراحيض وغسل الاواني لكن لا يهم فالملتقى عند الله

    29
  • Ali dz

    Il faut que notre régime algérien trouve la solution pour nos jeunes qui préfère la mort que de vive chez eux ..c est un pays du gaz et pétrole???

    19
  • سمير

    رجعهم اين المشكل. انت من سيخسر و ليس الجزائر

    -23

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