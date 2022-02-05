السلطات المغربية تعلن وفاة ريان
أعلنت السلطات المغربية وفاة الطفل ريان، بعد دقائق معدودات من إخراجه من البئر الذي قضى فيه قرابة الخمس ليال.
وأورد الإعلام الرسمي المغربي بيان تعزية من القصر الملكي لعائلة ريان جاء فيه:
“على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.
وقد أكد جلالته، أعزه الله، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.
كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.
وفي الختام، أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته”.
أخيرا.. ريان خارج البئر
تمكنت فرق الإنقاذ، من إخراج الطفل المغربي ريان من غياهب الجب بعد أيام عصيبة من الانتظار.
وبحسب ما أظهرت مقاطع مصورة من عين المكان فقد تم إخراج ريان وسط تكبيرات الحضور ممن رابطوا بالقرب من المكان ليطمئنوا على حاله.
وأظهرت بعض الصور والدته منهارة في سيارة الإسعاف، قبل أن تتحرك سيارة الإسعاف إلى مروحية غير معروف وجهتها حتى الآن، حسب العربية.
وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن فريقاً طبياً يتولى عملية إخراج الطفل من البئر وإنعاشه، فيما أوضح صحافي مغربي لـ العربية أن هناك تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال ريان.
ودخلت عملية إنقاذ الطفل ريان، التي أصبحت تشغل الملايين داخل المغرب وخارجه، يومها الثالث، وبدا أنها في مرحلتها النهائية. بعدما أكدت عائلته منذ فترة قصيرة أن الطفل مازال على قيد الحياة. pic.twitter.com/nMVZpm5SsA
— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) February 4, 2022
وحبس الملايين أنفاسهم من داخل المغرب وخارجه ترقباً لعملية إنقاذ ريان، وكان والده خالد أورام قد أكد في تصريحات صحفية أن صغيره ما زال على قيد الحياة.
كما أوضح أن آخر مرة شاهد فيها صور ابنه عبر كاميرات المراقبة كانت الخميس، لافتا إلى أن ريان تناول بعض الطعام وتمكنت فرق الإنقاذ من تزويده بالأكسجين، ومؤكدا بأنه لم يفقد الأمل في خروجه سالما.
آخر تطورات عمليات إنقاذ الطفل ريان #الطفل_ريان pic.twitter.com/CicUYJU438
— Fawasel.trend (@Fawasel_trend) February 4, 2022
وأضاف الوالد المكلوم أن الطفل كان معتادا على اللعب بالقرب من البئر الذي سقط فيها، مشيرا إلى أنه يتوقع -حسبما أخبرته السلطات- إنقاذ ريان خلال 3 ساعات.
من جانبها قالت والدة ريان أن لديها أملا كبيرا في خروج ابنها من البئر سالما، مقدمة الشكر لكل المتضامنين معه.
عمليات إنقاذ الطفل المغربي #ريان في قرية إغران لا تزال مستمرة حتى الان.
ساعات قليلة وأمتار أقل تفصل الطفل ريان أورام الذي شغل المغرب، بل العديد من البلدان العربية، بمأساة سقوطه في بئر عميقة بإقليم شفشاون شمال البلاد، عن الحياة أو الموت.
والد ووالدة ريان:
لدينا أمل في خروجه حياً . pic.twitter.com/350CwqXad2
— ديره نيوز (@deranews) February 4, 2022
وقال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني، إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة.
وتمكنت فرق الإغاثة من “إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى ريان، وفق ما أوضح مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية في وقت سابق الخميس.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الخميس: “نقترب من إنقاذه إن شاء الله”، مشيرا إلى أن “كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبته حتى ينقل إلى المستشفى”.
🔴🟢 فريق صحي شاب تابع لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين متخصصين في الإنعاش والتخدير وممرضين متعددي الاختصاصات، يُرابط في دوار إغران بجماعة تامورت بإقليم الشاون، في إنتظار إنقاذ الطفل ريان، كما يسهرون على تقديم الاستشارات الطبية pic.twitter.com/roh3dwreUE
— Ҝ卄卂ㄥᗪ🇲🇦🇸🇦ⲔⲎⲀ𝓛ⲒⲆ (@KlD3rgh7nQazvj8) February 3, 2022
في ذات السياق أفاد الإعلام المغربي بتجهيز الدرك الملكي لمروحية طبية من أجل نقل الطفل إلى أقرب مستشفى حال إخراجه من الحفرة.
حادثة العياشي تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر يتصدر شبكات التواصل (فيديو)
تصدر خبر سقوط طفل مغربي في بئر بعمق 62 مترا شبكات التواصل الاجتماعي، مع تعالي الأصوات المطالبة بإنقاذه قبل فوات الأوان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سقط ريان البالغ من العمر خمس سنوات في البئر، صبيحة الأربعاء 2 فيفري، في غفلة من والديه، ووسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.
دعوات العرب والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها واعينهم مع الطفل ريان الذي سقط في بئر منذ اكثر من 40 ساعه وجهود مكثفة لانقاذه
فاللهم احفظه ورده الي اهله سالما غانما معافي يارب#أنقذوا_ريان
— إخوان كفرالشيخ (@mb_kfs) February 3, 2022
منذ البارحة وأنا أتابع مسلسل إنقاذ الطفل #ريان في المغرب الشقيق … كان الله في عون إخواننا المغاربة وربي يصبر أهله وذويه وان شاءالله يتم إنقاذه سليما معافا في أقرب وقت… 🇹🇳🇲🇦#أنقذوا_ريان
— Nour Tunisien (@nour_tunisien) February 3, 2022
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة للإسراع في إنقاذ ريان الذي لا يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا.
واستذكر البعض حادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي الذي سقط في بئر ارتوازي شهر ديسمبر من العام 2018، والذي بقي عالقا لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حتفه في ظل فشل المساعي لانقاذه.
اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ
— 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022
وتعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، الذي يعاني حسب مقطع مصور تم التقاطه من جروح طفيفة على مستوى الرأس.
وأشارت التقارير إلى تطوع عدد من شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لإنقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب ضيق البئر ووجود انحناء في عمقه.
ريان طفل مغربي عنده 5 سنوات، سقط في بئر ضيق جدا على عمق يزيد عن 32 متر
4 متطوعين حتي الأن حاولوا النزول في البئر لانقاذه ولكنهم فشلوا بسبب ضيق البئر ولكن محاولات انقاذ الطفل مستمره حتي الأن
منذ قليل أظهرت الكاميرات أن الطفل لازال حيا ويحرك يده
ربنا يحفظه ويرعاه ويخرج سالم معافى pic.twitter.com/H0YJY2LiOB
— mohamed Abo ali (@m_aboali7995) February 3, 2022
وقررت السلطات المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، بعد مرور 30 ساعة من محاولة الوصول إليه دون جدوى.
قصة الطفل المغربي ريان
الطفل ريان سقط في بئر عميق وهو عالق فيه لأكثر من 30 ساعة، الجهد متواصل ومكثف لإنقاذ الطفل قبل فوات الاوان pic.twitter.com/EYlI77FS92
— هانثل | HANTHL (@u2nd1) February 3, 2022
⛔️ شجاعة الطفل ريان فاقت شجاعة كل الأبطال،فرغم قضائه أكثر من 35 ساعة في قاع البئر الضيقة العميقة المظلمة الباردة،فهو لازال يتفاعل مع فرق الإنقاذ و يعطيهم إشارات الحياة، و يستمع لكل الحديث الدائر في الأعلى
الحمد لله #أنقذوا_الطفل_ريان
— محمد واموسي (@ouamoussi) February 3, 2022
وأوضحت أن عناصر الوقاية المدنية تعمل على مد الطفل بالأوكسجين، كما تم وضع كاميرات للاطمئنان على حالته.
هاهي الكاميرا في قاع البئر تبين أن الطفل مزال على قيد الحياة ولكن مسكين تهلك 💔 والسلطات المحلية زودته بالأكسجين، والمجهودات مبذولة لمحاولة الوصول إليه بأي طريقة
لا حول ولا قوة إلا بالله 🤲🏻💔😭
حاولت نقطع الفيديو باش ما يبانش الطفل #ريان_اورام#أنقذوا_ريان
يااارب🤲🏻🤲🏻💔 pic.twitter.com/PsoBINpmvM
— Youness BENCHERIF✨🖤🌸💙✨ (@younessbencher2) February 2, 2022
يذكر أن البئر التي سقط فيها ريان ملك لوالده، وقد كانت مغطاة بصفيحة معدنية فمشى فوقها ليستقر في الداخل.