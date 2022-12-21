السلطات تحذر من التلاعب بمسابقة “سوناطراك” بسكيكدة

تجاوزات مفترضة ألغت المسابقة السابقة

قالت والية ولاية سكيكدة السيدة حورية مداحي، إن مسابقة التوظيف بشركة سوناطراك، والتي تم الإعلان عنها مند أيام، “ستتم بكل شفافية”.

وأضافت، في تصريح لـ”الشروق” أنه لم يعد هناك مجال للتلاعبات، وذكرت بأنها ستكلف لجنة بمتابعة هذه المسابقة عن قرب، لمنع أي تجاوز كما حدث خلال ظهور نتائج المسابقة الماضية، والتي ألغيت بسبب الاحتجاجات العارمة لطالبي الشغل بالولاية، حيث أقيل على إثرها العديد من المسؤولين، ومنهم مدير وكالة التشغيل بالولاية، بعدم ا ثبت بأن الاستدعاءات التي تم توجيهها للمتسابقين للمشاركة في هذه المسابقة كانت بطريقة انتقائية وسلمت لهم بطريقة سرية، كما تم ارسال استدعاءات أخرى لأشخاص لا يقطنون بولاية سكيكدة أصلا.

وردت والية الولاية على سؤال للشروق بشأن ما اثير قبل يومين بعد تلقي البعض لرسائل نصية للمشاركة في مسابقة التوظيف، وتخوف المواطنين من تكرار ما وقع في المرة الماضية، حيث طمأنت طالبي الشغل المترشحين لاجتياز مسابقة التوظيف في شركة سوناطراك، وأكدت أن القضية تتعلق بأمر تقني بحت، وأنه كلما يتم الانتهاء من دراسة ملف طالب شغل حتى ترسل له رسالة عبر هاتفه النقال أو بريده الإلكتروني، وأضافت بأنها أعطت تعليمات لمدير التشغيل بوقف هذه الطريقة التي خلقت بلبلة كبيرة في أوساط المواطنين، مؤكدة بالقول “لن اتسامح مع أي تلاعب واضرب بيد من حديد كل من يحاول إفشال المسابقة بالتجاوز أو المحاباة”، وخلصت إلى أنه سيتم الاعلان عن المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري. كما تمنت كل التوفيق للمترشحين وان “هناك ضمانات بسير العملية بكل شفافية، لأننا فعلا في الجزائر الجديدة”.